5 أسباب تدفعك للمشي 30 دقيقة يوميًّا

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على ضرورة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًّا؛ لما له من آثار إيجابية وفوائد صحية عديدة.

Advertisements

وأوضحت الصحة أن المشي 30 دقيقة يحسن المزاج ويحافظ على صحة القلب، كما أنه يقي من الأمراض المزمنة.

ولفتت الصحة إلى أن ضمن فوائد المشي يوميًّا أيضًا أنه يساعد على نزول الوزن، بالإضافة إلى أنه يقوي العظام.