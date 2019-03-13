الغبار يضرب مكة المكرمة لمدة 12 ساعة

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا القنفذة والليث وجدة وخليص والكامل ورابغ ومكة المكرمة والطائف، تشمل الخط الواصل إلى جازان.

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وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، فيما تستمر الحالة من الساعة الـ8 صباح اليوم الأربعاء وحتى الثامنة مساء اليوم نفسه.

وكانت الأرصاد توقعت وجود نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، الأربعاء، على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على مناطق الرياض، وحائل، والقصيم والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.