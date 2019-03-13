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لأول مرة.. الكمأ على مائدة مرضى المستشفيات في الجوف
متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف
قدم مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا وجبة غداء استثنائية من الطبق الأكثر شعبية في مثل هذا الوقت من كل عام، وهو طبق الكمأ أو ما يُعرف شعبيًّا بالـ”فقع”، في خطوة تؤكد أهمية العامل النفسي في علاج المرضى، وفي بادرة تعتبر الأكثر غرابة في عالم المستشفيات.
وأشاد مواطنون بهذه الخطوة التي أدخلت السرور على نفوس المرضى، متسائلين: “هل أراد المستشفى إيصال رسالة مفادها أن الكمأ يعتبر غذاءً لا ضرر منه على من يأكله طالما تم إعداده وطهيه بطرق صحية؟”.
وأكدوا أن أيًّا كانت الإجابة فإن ذلك لا يجب أن ينسيهم أن يتقدموا بالشكر للمستشفى والدعاء للمرضى بالشفاء العاجل.
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