السعودية | الجوف .. بنات المقيم أحمد يناشدن نقل والدهن لمستشفى متخصص

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الخليج 365 - الرياض- الجوف - محمد الحسن
ناشدت بنات المقيم أحمد ومحبيه في نقل والدهن المقيم أحمد بن محمد البازل يمني الجنسية إلى مستشفى متخصص .. حيث ذكروا أنه صاحب الأيادي البيضاء في العطاء و الحب لأهالي محافظة دومة الجندل وأحبه الصغير قبل الكبير وعاش مع أهلها أكثر من 40 عاما وليس لديه إلا بنات و ولده توفاه الله قبل 4 سنوات .
والآن يرقد أحمد بالعناية المركزة في مستشفى الأمير متعب بسكاكا وهو في أمس الحاجة للوقوف معه بعد تعرضه لجلطة بالقلب و نزيف بالدماغ و علاجة غير متوفر في منطقة الجوف و يحتاج إلى إخلاء طبي لنقله الى أحد مستشفيات مدينة الرياض المتقدمة والمتخصصة لعلاجه .
وناشدت بناته أمير منطقة الجوف المحبوب و نائبه حفظهم الله في مساعدته و تأمين علاجه حيث يوجد تقارير طبية من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي و مستشفى متعب بن عبدالعزيز و مستشفى دومة الجندل كلها توضح حاجته الماسه للعلاج وتستدعي سرعة إخلاءه إلى مستشفى متخصص للعلاج .
للتواصل على جوال رقم
056 034 2856
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