بوابة سكني تُتيح مزيدًا من المخططات وآلاف الأراضي المجانية.. هنا الرابط

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التذكير بأن البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني أتاحت مزيدًا من المخططات السكنية وآلاف الأراضي المجانية عبر رابط الصفحة: هنا

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وكان قد تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ9 مخططات جديدة اليوم الثلاثاء، جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 5 مخططات بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها، وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 يضم 583 أرضًا بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1- العوشزية بمحافظة عنيزة بعدد أراضٍ يصل إلى 1116 أرضًا، فيما حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 أرضًا مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد (418) أرضًا.

وهناك أربعة مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بواقع (164) قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح واحد في محافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، يضم (1449) قطعة أرض، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم (260) قطعة أرض، وفي جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان أضيف مخطط جديد، يجمع أراضي بلغ عددها (748) أرضًا.

ووفقًا للبرنامج فقد أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع سكني لاختيار أيقونة “الحلول السكنية”، التي تتيح له الدخول على خيارات، من بينها خيار (الأراضي السكنية المجانية) أو الدخول المباشر على الرابط (هنا)، ومن ثم اختيار المخطط المناسب له، الذي يحتاج منه استكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقًا لزيارة الفرع، حتى ينجز الإجراءات النهائية، التي تخوله للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، علمًا بأن البرنامج سيواصل تقديم التسهيلات كافة، لمستفيديه من المواطنين وبما يحقق تطلعاتهم.