- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات بوينغ 737 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخطوط السعودية: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات بوينغ 737
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود طائرات بوينغ 737 ضمن أسطولها.
وقالت الخطوط السعودية عبر “تويتر”، ردًّا على استفسار أحد المغردين: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737.
ويأتي تأكيد الشركة بعد إغلاق العديد من الدول المجال الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 عقب يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين.
وتحطمت الطائرة الإثيوبية يوم الأحد الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بعيد إقلاعها؛ ما أدى إلى مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات بوينغ 737 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.