الخطوط السعودية: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات بوينغ 737

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود طائرات بوينغ 737 ضمن أسطولها.

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وقالت الخطوط السعودية عبر “تويتر”، ردًّا على استفسار أحد المغردين: لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737.

ويأتي تأكيد الشركة بعد إغلاق العديد من الدول المجال الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 عقب يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية يوم الأحد الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بعيد إقلاعها؛ ما أدى إلى مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.