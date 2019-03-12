رابط تقديم طلب زيارة عائلية والاستعلام عنه وزارة الخارجية السعودية… بالشرح الوافي فيديو توضيحي...

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية، قد وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية إدارة الجوازات، من خلال الموقع الإلكتروني حتى يتمكن أي شخص من الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال رقم الإقامة، ويوجد العديد من الخدمات، والمعاملات التي يقدمها هذا الموقع الالكتروني، ولا يعلمها الكثير لهذا تحاول الحكومة السعودية على توفير معيشة كريمة لجميع المواطنين السعوديين، والمقيمين في المملكة السعودية، تلك الخدمة المقدمة لجميع المغتربين على الأراضي السعودية، خدمة الزيارة العائلية التي تقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى فقط، بما يشمل الأب والأم والزوجة والأبناء فقط لاغير.

طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال عن طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية باستخدام رقم الإقامة، حيث تعمل الحكومة جاهدة على توفير كافة الجهود حتى يتمتع المواطن السعودي بالعيشة الكريمة، وكذلك جميع الوافدين من كل الجنسيات إلى المملكة العربية السعودية.

خدمة استعلام طلب زيارة عائليه برقم الإقامة

هذه الخدمة تكون وزاره الخارجية بالتضامن مع إدارة الجوازات في المملكة السعودية، على توفير إمكانية المقيمين بزيارات عائلته من خلال رقم الإقامة الخاص بهذا الشخص حتى يتمكن من الاجتماع بعائلته، ويستمتع بها بعيشة كريمة وسط أجواء من جميع العائلات، حيث تعمل وزارة الخارجية السعودية على توفير هذا الأمر لجميع الأشخاص، وتستقبل جميع طلبات العائلات، حتى يمكنهم الاستعلام عن طلب زيارة عائليه من خلال هذا الموقع الالكتروني حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب خلال ثلاثة أيام من خلال موقع الجوازات السعودية أو عن طريق وزاره الخارجية السعودية.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

تقديم الطلب من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، موقع وزاره الخارجية السعودية.

ثم يقوم بتقديم هذا المستخدم بتوثيق الطلب إلكترونياً من خلال الغرفة التجارية، أو من جهة عمله.

دفع الرسوم المقررة لذلك.

المتقدم للطلب يجب أن يمتلك إقامة سارية المفعول خلال المدة.

يجب استقدام الأقارب من الدرجة الأولى وهم الوالدين والزوجة والأبناء.

الخطوات تقديم طلب الزيارة زيارة عائليه

الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية، منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية. يت اختيار فئة مقيم، طلب زيارة عائلية للمقيمين. ثم تظهر صفحة بها عدة تعهدات يجب قراءتها جيداً، منها كتابة البيانات بكل دقة مباشرة من جواز السفر، توفير سكن عائلي ملائم، يتم مغادرة البلاد للشخص الزائر قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في التأشيرة، ألا تكون الزيارة من أجل تأدية فريضة الحج أو العمرة. ثم يتم الضغط على موافق لاستكمال الخطوات بتعبئة كافة البيانات الظاهرة للمقدم الطلب والزائر. يجب طباعة طلب زيارة عائلية لكي يتم ختمه ومصادقته من أي جهة من الغرفة التجارية، أو جهة العمل المُقيم داخل الأراضي السعودية.

# فيديو توضيحي بالخطوات تقديم طلب زيارة عائلية والاستعلام عنه:

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الاستعلام عن طلب زيارة عائليه برقم الإقامة

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال رقم الإقامة، حيث يمكن متابعة حالة هذا الطلب، والاستعلام عنها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الخارجية من هنا.

ملحوظة:

وفرت وزارة الخارجية السعودية أرقام تليفون يتم من خلالها الاستفسار عن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة:

الاستعلام على رقم: “920033334” من داخل المملكة السعودية.

الاتصال للاستعلام على رقم: “00966920033334” من خارج المملكة.

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