، الإصابة تحرم الهلال من خدمات إدواردو والأشعة ستحدد مدة غيابه ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عن تعرض قائد الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.
وكان أدواردو سجل هدف التقدم للهلال بعد مرور 25 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 76 ويترك مكانه لناصر الدوسري في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال 3-1.
من جهة أخرى منح المدير الفني للهلال الكرواتي زوران ماميتش لاعبي الفريق راحة عن تدريبات يوم غد الأربعاء؛ نظير المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم بعد غد الخميس.
الإصابة تحرم الهلال من خدمات إدواردو والأشعة ستحدد مدة غيابهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-12
أعلن نادي الهلال عن تعرض قائد الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.
وكان أدواردو سجل هدف التقدم للهلال بعد مرور 25 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 76 ويترك مكانه لناصر الدوسري في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال 3-1.
من جهة أخرى منح المدير الفني للهلال الكرواتي زوران ماميتش لاعبي الفريق راحة عن تدريبات يوم غد الأربعاء؛ نظير المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم بعد غد الخميس.
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
11:40 PM
أعلن نادي الهلال عن تعرض قائد الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.
وكان أدواردو سجل هدف التقدم للهلال بعد مرور 25 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 76 ويترك مكانه لناصر الدوسري في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال 3-1.
من جهة أخرى منح المدير الفني للهلال الكرواتي زوران ماميتش لاعبي الفريق راحة عن تدريبات يوم غد الأربعاء؛ نظير المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم بعد غد الخميس.
، الإصابة تحرم الهلال من خدمات إدواردو والأشعة ستحدد مدة غيابه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم الهلال من خدمات إدواردو والأشعة ستحدد مدة غيابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.