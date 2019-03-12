، الإصابة تحرم الهلال من خدمات إدواردو والأشعة ستحدد مدة غيابه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عن تعرض قائد الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.



وسيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان أدواردو سجل هدف التقدم للهلال بعد مرور 25 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 76 ويترك مكانه لناصر الدوسري في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال 3-1.

من جهة أخرى منح المدير الفني للهلال الكرواتي زوران ماميتش لاعبي الفريق راحة عن تدريبات يوم غد الأربعاء؛ نظير المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم بعد غد الخميس.