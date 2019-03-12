، مصدر مروري يوضح: لا صحة لما تردد عن تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول مقطع فيديو

‏‫نفى مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور ما ورد في مقطع فيديو متداوَل عن عزم الإدارة العامة للمرور على تركيب كاميرات للرصد الآلي للمخالفات المرورية في مركبات المواطنين في تعاون يحصل من خلاله المواطن على نقاط.

وقال المصدر: "لا صحة إطلاقًا لما تم تداوله. والمركبة التي تم استعراضها في مقطع الفيديو خاصة بدوريات المرور السري".

ودعا المصدر إلى تحري المصداقية، وعدم نشر المعلومات غير الصحيحة.