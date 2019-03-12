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أعلنت دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين والمتأهلات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير لتصفيات المرحلة الثالثة من منافسات الأولمبياد الوطني للتاريخ 2019م، التي ستُجرى يوم الحادي عشر من الشهر الحالي، بمركز قياس في أبها.
وقدم مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني التهنئة للطلاب والطالبات، وهم: تركي الشهراني من ثانوية رياض الخميس، ومحمد الحربي من ثانوية الملك خالد، ومحمد القحطاني، وفراس الشريف، وأنس الشهري، ومحمد بن نمشة من ثانوية الرواد بالقاعدة الجوية، وزياد الشهراني من ثانوية أبها، وأيمن الأسمري من ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز، ومحمد عسيري من ثانوية الفهد، وسعد القحطاني من ثانوية الأرقم بن أبي الأرقم، وأسماء بنت مسفر القحطاني من ثانوية تحفيظ القرآن بخميس مشيط.
يُذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ هو ثمرة شراكة بين وزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز والمركز الوطني للقياس، وينظم بشكل سنوي للتنافس بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي، ويهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتعميق المعرفة بجوانب مختلفة من تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على التاريخ العالمي، من خلال أسئلة في عددٍ من المجالات وفق آليات منظمة، وبإشراف نخبة من المختصين.
تأهل 11 طالبًا وطالبة لـ"أولمبياد التاريخ" بـ"تعليم عسير"بندر آل عوض الخليج 365 2019-03-12
أعلنت دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين والمتأهلات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير لتصفيات المرحلة الثالثة من منافسات الأولمبياد الوطني للتاريخ 2019م، التي ستُجرى يوم الحادي عشر من الشهر الحالي، بمركز قياس في أبها.
وقدم مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني التهنئة للطلاب والطالبات، وهم: تركي الشهراني من ثانوية رياض الخميس، ومحمد الحربي من ثانوية الملك خالد، ومحمد القحطاني، وفراس الشريف، وأنس الشهري، ومحمد بن نمشة من ثانوية الرواد بالقاعدة الجوية، وزياد الشهراني من ثانوية أبها، وأيمن الأسمري من ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز، ومحمد عسيري من ثانوية الفهد، وسعد القحطاني من ثانوية الأرقم بن أبي الأرقم، وأسماء بنت مسفر القحطاني من ثانوية تحفيظ القرآن بخميس مشيط.
يُذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ هو ثمرة شراكة بين وزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز والمركز الوطني للقياس، وينظم بشكل سنوي للتنافس بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي، ويهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتعميق المعرفة بجوانب مختلفة من تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على التاريخ العالمي، من خلال أسئلة في عددٍ من المجالات وفق آليات منظمة، وبإشراف نخبة من المختصين.
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
11:41 PM
تُجرى يوم 11 من الشهر الحالي بمركز قياس في أبها
أعلنت دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين والمتأهلات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير لتصفيات المرحلة الثالثة من منافسات الأولمبياد الوطني للتاريخ 2019م، التي ستُجرى يوم الحادي عشر من الشهر الحالي، بمركز قياس في أبها.
وقدم مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني التهنئة للطلاب والطالبات، وهم: تركي الشهراني من ثانوية رياض الخميس، ومحمد الحربي من ثانوية الملك خالد، ومحمد القحطاني، وفراس الشريف، وأنس الشهري، ومحمد بن نمشة من ثانوية الرواد بالقاعدة الجوية، وزياد الشهراني من ثانوية أبها، وأيمن الأسمري من ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز، ومحمد عسيري من ثانوية الفهد، وسعد القحطاني من ثانوية الأرقم بن أبي الأرقم، وأسماء بنت مسفر القحطاني من ثانوية تحفيظ القرآن بخميس مشيط.
يُذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ هو ثمرة شراكة بين وزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز والمركز الوطني للقياس، وينظم بشكل سنوي للتنافس بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي، ويهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتعميق المعرفة بجوانب مختلفة من تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على التاريخ العالمي، من خلال أسئلة في عددٍ من المجالات وفق آليات منظمة، وبإشراف نخبة من المختصين.
، تأهل 11 طالبًا وطالبة لـ"أولمبياد التاريخ" بـ"تعليم عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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