، "زهور" طفلة القنفذة خرجت صباحًا للدوام وعادت جثة .. "الخليج 365" تكشف التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - عمها: حتى الآن لا نعلم أسباب وتفاصيل الوفاة والجهات الأمنية لا تزال تحقق

كشفت مصادر مقربة من طفلة روضة القنفذة "زهور"، أن العائلة فُجعت قبل ظهر اليوم بوفاة ابنتهم، والتي تدرس بالمستوى الثالث في الروضة، وأنها أمضت ما يزيد على عام في الروضة.

وقال لـ"الخليج 365"، عم الطفلة "علي": الطفلة تدرس منذ أكثر من عام، عمرها ست سنوات والقائدة هي عمتها، وحتى الآن لا نعلم أسباب وتفاصيل الوفاة، فالجهات الأمنية لاتزال تحقق في الوفاة، مبينًا أن عمها الآخر وهو عمدة هو أول من تبلغ بالحادثة فحضرنا جميعًا للمستشفى، وكانت الفاجعة برؤية الطفلة.

وأضاف: "لديها أخت واحدة "ليلى" عمرها ثلاث سنوات والدها معلم في تعليم القنفذة".

وأكد: "كنت أشاهدها كل يوم وهي متجهة صباحًا للروضة وقبل الظهر عند عودتها، والروضة لا تبعد عن منزلها سوى كيلو واحد تقريبًا، ولَم يُلاحظ عليها اَي أعراض أمراض أو اعتلالات وهي كانت محبة للانتظام اليومي في روضتها كعموم الأطفال، ولايزال جثمان الطفلة في الثلاجة، ولَم نتسلمها؛ فالتحقيقات لاتزال جارية.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر وفاة الطفلة بعنوان "القنفذة.. وفاة طالبة داخل حافلة مدرسية والجهات الأمنية تحقق".