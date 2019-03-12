محمد بن مسعود - الدمام - تشمل متدربين ومتدربات بهيئة الهلال الأحمر نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ممثلاً بإدارة التدريب دورة إعداد مدربين لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لعدد من المتدربات والمتدربين. وأفاد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن البرنامج نفذ بقاعة مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء الواقع في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ضمن خطط الإدارة العامة للتدريب بالهيئة للعام 2019. وأردف: افتتح مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي الدورة بكلمة ترحيبية وأشاد بحرص رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم لدعم إدارات التدريب بالمناطق والوحدات التدريبية بالمحافظات وإيصال رسالة الهيئة التدريبية والتوعوية وتدريب منسوبي المنطقة بإعدادهم مدربين، ونفذ الدورة مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأخصائي حمزة الزهراني والمدير الطبي الدكتور محمد مرعي ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام. "هلال الباحة" ينفذ دورة لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-12 نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ممثلاً بإدارة التدريب دورة إعداد مدربين لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لعدد من المتدربات والمتدربين. وأفاد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن البرنامج نفذ بقاعة مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء الواقع في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ضمن خطط الإدارة العامة للتدريب بالهيئة للعام 2019. وأردف: افتتح مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي الدورة بكلمة ترحيبية وأشاد بحرص رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم لدعم إدارات التدريب بالمناطق والوحدات التدريبية بالمحافظات وإيصال رسالة الهيئة التدريبية والتوعوية وتدريب منسوبي المنطقة بإعدادهم مدربين، ونفذ الدورة مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأخصائي حمزة الزهراني والمدير الطبي الدكتور محمد مرعي ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام. 12 مارس 2019 - 5 رجب 1440 Advertisements 11:33 PM تشمل متدربين ومتدربات بهيئة الهلال الأحمر A A A





0 مشاركة تشمل متدربين ومتدربات بهيئة الهلال الأحمر نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ممثلاً بإدارة التدريب دورة إعداد مدربين لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لعدد من المتدربات والمتدربين. وأفاد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن البرنامج نفذ بقاعة مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء الواقع في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ضمن خطط الإدارة العامة للتدريب بالهيئة للعام 2019. وأردف: افتتح مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي الدورة بكلمة ترحيبية وأشاد بحرص رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم لدعم إدارات التدريب بالمناطق والوحدات التدريبية بالمحافظات وإيصال رسالة الهيئة التدريبية والتوعوية وتدريب منسوبي المنطقة بإعدادهم مدربين، ونفذ الدورة مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأخصائي حمزة الزهراني والمدير الطبي الدكتور محمد مرعي ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام. ، "هلال الباحة" ينفذ دورة لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هلال الباحة" ينفذ دورة لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.