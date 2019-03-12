، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على طاولة منتدى "الابتعاث رحلة التغيير" الرابع ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية الملحقية الثقافية ومشاركة نخبة من المبتعثين والمبتعثات في مدينة مانشستر

يناقش مجموعة من المبتعثين في بريطانيا مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومرحلة التغيير التي تشهدها الدولة وفق توجهات القيادة ورؤيتها للسنوات القادمة، وذلك ضمن جلسات وفعاليات منتدى "الابتعاث رحلة التغيير" في نسختها الرابعة برعاية الملحقية الثقافية بلندن.

ويقام المنتدى الرابع بدعم ومشاركة عدد من المجموعات الطلابية التطوعية من مختلف دول الابتعاث ويحمل عنوان "ثورة الذكاء الاصطناعي والرقمنة الإبداعية" ويستضيفه النادي السعودي في مدينة مانشستر بالتعاون مع الجمعية السعودية بجامعة متروبوليتان السبت الموافق ١٦ من شهر مارس الجاري.

من جانبه، ذكر شادي باداود رئيس مجلس إدارة مشروع "الابتعاث رحلة التغيير" أن دول العالم تتسابق اليوم لرسم ملامح المستقبل من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي؛ فهو الموجة العالمية القادمة، ولابد أن نكون مستعدين لها، خصوصاً في ظل خطط وبرامج رؤية المملكة الطموحة.

وأضاف: المبتعثون يعيشون عن قرب قصص نجاحات الدول المتقدمة سواءً في الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني، وبإمكانهم محاكاة تلك التجارب وتكييفها لتتوافق مع سياسات المملكة وبرامجها المستقبلية. وتابع: إننا نسعى ليكون المنتدى السنوي منبراً لهذه الرؤى التي يتم مناقشتها بأسلوب منهجي يولد الأفكار الخلاقة في مجالات عدة تخدم التنمية الوطنية.

واستطرد: إن هذا المنتدى السنوي هو أحد برامج مشروع الابتعاث رحلة التغيير؛ ويسعى لتعزيز ثقافة التغيير والانفتاح على الآخر، والاستفادة من دروس التغيير وتحويلها إلى ثقافة ممنهجة، لمواكبة التحول الوطني الذي تشهده المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للدورة الرابعة لمشروع "الابتعاث رحلة التغيير"؛ عادل الغامدي بأن الذكاء الاصطناعي في السعودية يلعب دوراً رئيساً في تحقيق طموحات التحول المنصوص عليها في مبادرة رؤية ٢٠٣٠ وهو ما دفعنا في المنتدى لجعل هذا الموضوع عنواناً وهويةً للمنتدى السنوي الرابع للمبتعثين في بريطانيا. وكشف بأنه تم تخصيص جلستين رئيسيتين في المنتدى، الأولى بعنوان (الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ٢٠٣٠)؛ وتناقش أخلاقيات الروبوت والذكاء الاصطناعي في الصحة بالإضافة إلى مستقبل المدن الذكية، ويشارك في الجلسة المبتعثون: أحمد النفيسة ومحمد السحيباني وجيهان العريفي.

أما الجلسة الثانية فتتناول موضوع (الهجمات الأمنية والأمن السيبراني)، وتناقش العملات الرقمية والثغرات الأمنية في إنترنت الأشياء وكذلك المعرفات الوهمية في الشبكات الاجتماعية، ويشارك في الجلسة د.هيا الشهري وجابر المطيري ومريم نوح.

وأضاف "الغامدي" أنه سيصاحب المنتدى ورشة تدريبية خاصة للمهتمين بتقنية الواقع المعزز يقدمها المبتعثة ابتهال قوقندي، وكذلك حلقة نقاش بعنوان (تجارب مميزة حول توظيف التقنية في مبادرات المبتعثين)، ويشارك فيها خمس جهات وهي مبادرة إنجليش ماستري ويمثلها المبتعث محمد اليماني، ومبادرة مبتعثون في بريطانيا ويمثلها المبتعث محمد هزازي، ومبادرة ترجمة الفيديوهات التعليمية ويمثلها المبتعث سعد الدهيمي، ومبادرة منصة عدنان لتعلم القرآن، ومجموعة سعوديون في أمريكا ويمثلهم المبتعث أحمد كبرة، ويدير الجلسة المبتعث سلطان السفياني.

وتابع: القائمون على المنتدى يشكرون الملحقية الثقافية في بريطانيا والمجموعات والأندية الطلابية على دعمهم للمنتدى سواء التنظيمي أو اللوجستي أو حتى الإعلامي.

الجدير بالذكر أن النسخة الرابعة للمنتدى يعكف عليها عدد كبير من المبتعثين وتعمل بلجان عدة يشرف عليها راوية بودري وراكان المطرفي وابتهال قوقندي وخالد الزهراني ونوير المحمدي وحسن جمال.