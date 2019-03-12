تركي آل الشيخ ينعى والدته من الرضاعة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اليوم (الثلاثاء)، عن وفـاة والدته من الرضاعة، نورة بنت عبدالله الراشد. وقال آل الشيخ عبر تغريدة في حسابه على “تويتر”: “انتقلت والدتي من الرضاعة نورة بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله..أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.

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