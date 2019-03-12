وزير الطاقة الفالح يشارك أغنى عائلة هندية فرحتها

شارك وزير الطاقة خالد الفالح عائلة موكيش أمباني، أحد أغنى أقطاب النفط والاتصالات في الهند، فرحتها بزفاف ابنها أكاش على شلوكة ميهتا.
ونشر الفالح صورة له رفقة والد العريس على صفحته الرسمية في “تويتر” وعلق عليها: “أسعدني اليوم لقاء السيد موكيش امباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريليانس الهندية للصناعات المحدودة RelianceIndustries، حيث تناولنا فرص الاستثمارات المشتركة والتعاون في مشاريع البتروكيماويات والتكرير والاتصالات في السعودية والهند”.
وحضر الزفاف، الذي أقيم في مدينة مومباي، كبار الشخصيات العالمية التي شملت رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات مثل “بنك أوف أمريكا” و”غوغل” وغيرهما. والعروس شلوكا ميهتا ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة “روزي بلو” المملوكة للعائلة. وأمباني، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل في آسيا، وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم، التي تنشرها مجلة فوربس، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.
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