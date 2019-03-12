«الأحوال المدنية» توضح حقيقة تغيير أسماء 600 مواطن ومواطنة

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ما أثير حول تغيير أسماء 600 مواطن ومواطنة خلال شهر جمادى الآخرة، مشيرة إلى أن تلك الأنباء «غير صحيحة تمامًا».

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، في تصريحات لـ«عاجل»، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، لم يصدر من الأحوال المدنية.

وأشار الجاسر، إلى أن هذه الاحصائية اجتهاد تم أخذها من الإعلانات بصحيفة «أم القرى» الرسمية، داعيًا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

Advertisements

وكانت مواقع التواصل بشبكة الإنترنت، تداولت أنباء حول إعلان الأحوال المدنية، بأنها قامت بتغيير أسماء أكثر من 600 مواطن ومواطنة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي.

ونشرت مواقع التواصل وبشكل واسع، إحصائية ادعت أنها صادرة من الأحوال المدنية، عن أبرز الأسماء التي فضّل الإناث تغييرها وتضمنت «قنعة، هلالة، شهوة، خميسة، وقيتة، مطيرة، مشعاء، وشيلة، حمامة، حجيرة، نامشة، متعبة، عنده، خصبلة، طفلة»؛ حيث فضلن تغييرها إلى أسماء مثل «مها، حنان، عبير، روز، غزل، شادن، جواهر، لمى، ريما، طيف، غلا، ريم، سارة، الجوهرة، العنود، نجد».

وتضمنت الأسماء التي فضل الذكور تغييرها «مناحي، معيض، عامش، فجر، فيحان، وصل الله، عيدان، معدي، عبده، مريع، زكريا، خضير، ضحيان، طه، صلال، عائش، مطاعن، جشان، جهز، خضران، عبدالكبير، مفتي، عبلان، وقيان، دحيم، وعويضة» إلى «سلمان، سلطان، بدر، عبدالعزيز، فيصل، عبدالرحمن، عبدالله، خالد، فهد، محمد، حسين».