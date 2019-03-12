قائد ومنسوبو مجمع مدرسي بالطائف يحتفلون بأبناء معلم الكيمياء المتوفى

احتفى قائد ومنسوبو مجمع حطين وابن عثيمين بالطائف، فهد السيالي، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، بأبناء وذوي الفقيد ضيف الله السفياني، معلم مادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية الذي وافته المنية قبل أسابيع.

حضر الاحتفال مدير مكتب التعليم بشرق الطائف علي الزهراني، ومساعده سعيد الزهراني، ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم الطائف ضيف الله الثقفي، والمشرف التربوي سليمان البلوشي، وعدد من المعلمين ومنسوبي المدرسة.

وعبَّر السيالي عن سعادته باستضافة أبناء الفقيد يزن، ولانا، وكادي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال جاء بمبادرة من زملائه المعلمين ومنسوبي المدرسة محبةً له ووفاءً لما وجدوه منه من أخلاقٍ حميدةٍ وإخلاصٍ وتفانٍ في العمل، وتعبيرًا عما في نفوسهم من الحب والوفاء للفقيد.

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وجرى خلال الحفل، توزيع الهدايا التي اشتملت على أجهزة آيباد ومبلغ مالي، كما سمح قائد المدرسة لابن الفقيد يزن ضيف الله السفياني بالجلوس على مكتبه، راجيًا من الله أن يكون قائدًا في المستقبل لخدمة دينه ووطنه.

من جانبه، قال مدير مكتب الشرق: «إن هذه البادرة الإنسانية تنم على التواصل الإيجابي بين الأسرة والمدرسة»، مشيرًا إلى أن «هذا الاحتفاء بأبناء الفقيد دليل على تواصل المدرسة والزملاء مع أسرة الفقيد ونقول لهم نحن معكم قلبًا وقالبًا ومتواصلون معكم دومًا».

وأبدى إعجابه الشديد بما يحققه المجمع من إنجازات متوالية، حيث عبر قائلًا: «إن تعدد البرامج والأنشطة بمجمع حطين وابن عثيمين لخير دليل على أن هناك إدارة نشطة ومنسوبين متعاونين تعاونًا كاملًا وألفة ومحبة فيما بينهم (..) أرى هذه المدرسة وهي كل يوم ترتقي في سلم المجد والتميز، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في جهودكم».