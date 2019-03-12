10 نصائح لكلمة مرور سرية تُجنّب صاحبها الوقوع في فخ الابتزاز

نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «إنفوجراف»، يتضمن 10 تعليمات بشأن كلمة المرور السرية للحسابات المصرفية والأجهزة الإلكترونية لتجنب الابتزاز،؛ مطالبة بعدم الإدلاء بها لأي شخص؛ كونها تتعلق بمعلومات يعد صاحبها المسؤول عنها وعن تبعات فقدانها.

وقالت «الأمر بالمعروف»، في الإنفوجراف، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يجب التأكد من أن كلمة المرور لا تقل عن ثماني خانات، وتشتمل على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، مع تغييرها في حالة الشك باكتشافها دون تساهل في ذلك.

وطالبت بعدم استخدام كلمة مرور موحدة في عدة تطبيقات أو مواقع مختلفة، مع احتفاظ الشخص بها في ذهنه وتجنب تدوينها على الملصقات والأوراق الموضوعة على الكتب، وعدم تخزين أرقام وكلمات المرور إلا مشفرة أو محمية في ملف يتم الدخول عليه بكلمة مرور.

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ونصحت بتأمين جميع الأجهزة برقم سري وتفادي استخدام رقم (0000)؛ كونه رقمًا متوقعًا، مع عدم استخدام الشخص للأجهزة بالأماكن العامة؛ للوصول إلى حساباته المصرفية أو الإلكترونية، مع الابتعاد تمامًا عن استخدام تواريخ الميلاد أو أرقام الهاتف ككلمة مرور؛ حيث يسهل التعرف عليها، والحرص على تعطيل خاصية التسجيل التلقائي لكلمة المرور.

كانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أكدت أن المحتالين برعوا في استخدام أحدث التقنيات؛ لتعزيز قدراتهم الاحتيالية، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع لأجهزة الحاسب الآلي زهيدة الثمن وعالية القدرة؛ سهَّل جرائم الاحتيال.

وأضافت اللجنة، أن الحاسب الآلي يتصل بتقنيات أخرى، مثل ناسخات المستندات الحالية، والماسحات البصرية وطابعات الليزر والناسخات ومختلف البرامج، التي ساعدت المحتالين على تنفيذ أعمال تزوير يصعب اكتشافها، بالإضافة إلى تزييف العملات وبطاقات الائتمان، وهو نشاط معروف لدى عصابات الجريمة المنظمة، التي تمارس عمليات تزييف العملات الرئيسة، على المستوى الدولي بالتعاون مع عصابات غسل الأموال.

وتشمل جهود البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي، اتباع الأساليب الكفيلة الاعتماد على أفضل الأنظمة والممارسات الدولية المعروفة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي، بتحصين أنظمتها المعلوماتية وتوعية عملائها من نماذج وأنماط الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها، فضلًا عن إنشاء وحدات إدارية متخصصة في مكافحة عمليات الاحتيال المالي وكشفها قبل تنفيذها؛ ما يدعم تامين التعاملات المصرفية.