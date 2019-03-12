انت الان تتابع تفاصيل خبر لقاء "الفرص الضائعة" يبتسم للهلال ويُعاند الدحيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 10:25 مساءً - تغلّب نادي الهلال السعودي على ضيفه الدحيل القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في القمة الكروية التي احتضنها استاد "جامعة الملك سعود"، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

أنهى الفريق السعودي الشوط الأول متقدماً بهدف قائده البرازيلي كارلوس إدواردو، في الدقيقة الـ25.

وشهد الشوط الثاني سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين، قبل أن يُعدل الياباني شويا ناكاجيما الكفة للبطل القطري، قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

وبعد دقيقتين ردّ الهلال بهدفين متتاليين عبر علي البليهي والفرنسي بافيتيمبي جوميز، في الدقيقتين الـ77 و79.

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بهذه النتيجة حقق الهلال فوزه الثاني توالياً ليتصدر مجموعته الآسيوية بـ6 نقاط، فيما توقف رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، عاد العين الإماراتي بتعادل ثمين من ملعب استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله.

تقدم فرشيد باقري بهدف لـ"أصحاب الأرض والجمهور" في الدقيقة الـ52، لكن الفريق الإماراتي سجّل هدفاً متأخراً عبر لاعبه الياباني تسوكاسا شيوتاني، في الدقيقة الـ85.

بهذه النتيجة حصد الفريقان أول نقطة لهما في دور المجموعات، بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية أمام الهلال والدحيل، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع.

وفي الثامن من أبريل المقبل، يستضيف الدحيل منافسه الإماراتي على ملعب "عبد الله بن خليفة"، فيما يلتقي الاستقلال والهلال في الدوحة أيضاً بسبب قرار الاتحاد الآسيوي خوض المواجهات السعودية-الإيرانية على "ملاعب محايدة".