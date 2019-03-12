انت الان تتابع تفاصيل خبر "بي إن سبورت" تقرر مقاضاة "الآسيوي" لتواطئه مع السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 10:25 مساءً - قررت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية مقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولياً لخرقه الواضح حقوق البث التلفازي المقرر بملايين الدولارات، بتواطؤ وتخاذل مع نظيره السعودي.

وأصدرت المجموعة القطرية الرائدة في عالم الرياضة والترفيه بياناً رسمياً، مساء الثلاثاء، أكدت من خلاله عزمها مقاضاة الاتحاد الآسيوي للعبة على نطاق دولي واسع.

وبث الاتحاد القاري مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، التي جرت مساء اليوم، على منصاته الرقمية على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، في نقل يقتصر فقط على السعودية.

وأكدت أن الأمر مرتبط بـ "خلفيات سياسية لا تخفى"، حيث تم بتنسيق واضح وعلني مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أعلن عن مخططات نظيره الآسيوي قبل الإعلان الرسمي بأربع وعشرين ساعة.

واستهجنت "بي إن" تقاعس "الآسيوي" عن تصديه للإجراءات السعودية غير القانونية في حق ناقله الرسمي والمالك الحصري لحقوق البث التلفازي لكامل بطولات الاتحاد الآسيوي، وفي كامل مجالها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ويشير بيان المجموعة الإعلامية القطرية إلى قناة القرصنة "بي آوت كيو"، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، وتبث المحتوى الكامل لـ"بي إن سبورت" منذ أغسطس 2017، دون محاسبة من طرف الاتحاد الآسيوي.

ولفتت إلى أن الاتحاد القاري يرتكب خرقاً جسيماً، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل بإعادة إبرام اتفاقيات الحقوق التلفزيونية والتجارية النافذة قانونياً من قبل طرف واحد، وبطريقة غير شرعية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية يوسف العبيدلي: إن قرار الاتحاد الآسيوي "انتهاك واضح لعقد البث المبرم بيننا مقابل ملايين الدولارات، وسوف نقوم فوراً برفع دعوى دولية واسعة النطاق ضد الاتحاد الآسيوي لاسترجاع حقوقنا وضمان وضعنا القانوني".

وأشار إلى أن قرار الاتحاد القاري تم بتوافق سياسي مع السعودية، مؤكداً أن آثاره لا تقتصر على الإضرار بالمصالح التجارية، وإنما تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورت" حقوق البث الحصري لبطولات الاتحاد الآسيوي المختلفة، وعلى رأسها كأس أمم آسيا ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي، حتى عام 2020.

كما ينص العقد الحالي على أن شبكة القنوات القطرية الرائدة لديها أولوية تجديد العقد والحصول على حقوق البث للبطولات ذاتها لثمانية أعوام أخرى؛ أي حتى عام 2028.