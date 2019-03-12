شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» و«القبيسي» يبحثان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال استعراض جدول أعمال المؤتمر، كما تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ولاسيما العلاقات بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي.
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