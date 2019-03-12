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«آل الشيخ» و«القبيسي» يبحثان العلاقات الثنائية

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استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرباط اليوم، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل القبيسي, وذلك في إطار زيارته للمملكة المغربية للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه الرباط حاليًا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جدول أعمال المؤتمر، كما تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ولاسيما العلاقات بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي.


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