شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. افتتاح «الرياض للكتاب» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يفتتح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، غدًا، معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل"، بمشاركة 913 دار نشر وتوكيل وجهة حكومية وأهلية، و500 ألف عنوان، و 1750 مشاركًا وعارضًا، من 30 دولة عربية وأجنبية، وبمشاركة مملكة البحرين "ضيف شرف" الدورة الحالية.

كما يرعى الدورة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" التابع لشركة أرامكو السعودية الفعاليات الثقافية للمعرض في دورته الحالية، والتي تزيد على 200 فعالية، من بينها 62 فعالية تختص بالندوات والمحاضرات الثقافية، و13 جلسة ضمن المجلس الثقافي الذي أعيد إحياؤه ويشمل العديد من جلسات الفكر والأدب والثقافة، إلى جانب الفنون البصرية.

وخصصت إدارة المعرض ثلاث منصات توقيع، سيوقع خلالها 267 مؤلفًا ومؤلفة كتبهم أمام زوار المعرض، كما سيتم إطلاق مبادرة رواد المعرفة، وتعنى بشرح تاريخ العلوم والمعرفة وتعريف الزوار بأهم العلوم التي تبناها الإنسان وأسهمت في رقيه وتقدمه، كما ستشارك تسعة أندية من مجموعات القراءة، ستقوم باستعراض أبرز الكتب وأهمهما ومناقشتها، وتخصيص جناح لعرض مؤلفات المؤلفين السعوديين، حيث سجل في المبادرة 157 مؤلفًا و 210 كتابًا.