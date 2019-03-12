شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» ونظيره الكويتي يبحثان العلاقات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

استعرض رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في الرباط اليوم, مع رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق الغانم, جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الرباط حاليًا، كما ناقشا العلاقات بين البلدين الشقيقين، ولاسيما في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس الشورى محمد المطيري، وعدد من أعضاء مجلس الأمة المشارك في المؤتمر.