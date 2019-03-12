شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يشيد بالعلاقات السعودية المغربية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في إطار زيارة رئيس مجلس الشورى الحالية للمغرب، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفه الرباط حاليًا.
ونوه الدكتور عبدالله آل الشيخ بمستوى العلاقات المتميزة التي وصلت إليه بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات, مشيدًا بالنمو الذي تشهده المغرب في مختلف المجالات, ومستوى الاستقرار الذي تنعم به.
بدوره نوه رئيس الوزراء المغربي، بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ن عبدالعزيز آل سعود، معربًا عن اعتزاز المغرب حكومة وشعبًا بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة.
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