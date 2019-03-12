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«البلسم» تجري جراحات معقدة لأطفال تنزانيا

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أجرى الكادر الطبي في فريق البلسم الدولي، أمس، 6 عمليات جراحية معقدة لأطفال يعانون من عيوب خلقية في المسالك البولية وأورام، تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام.

والتقي الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية، الفريق الطبي المحلي في صالة الاجتماعات في مستشفى موهيمبيلي العام بدار السلام في جمهورية تنزانيا الاتحادية، إذ تم إيضاح أهداف حملة ‏البلسم والمساعدة الممكن تقديمها لأطفال تنزانيا، كما قاموا بتدريب الفريق المحلي وبعض طلاب الطب في تخصصي العلاج التنفسي، والعناية المركزة.


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