شكرا لقرائتكم خبر عن «البلسم» تجري جراحات معقدة لأطفال تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل
والتقي الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية، الفريق الطبي المحلي في صالة الاجتماعات في مستشفى موهيمبيلي العام بدار السلام في جمهورية تنزانيا الاتحادية، إذ تم إيضاح أهداف حملة البلسم والمساعدة الممكن تقديمها لأطفال تنزانيا، كما قاموا بتدريب الفريق المحلي وبعض طلاب الطب في تخصصي العلاج التنفسي، والعناية المركزة.
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