75 سيدة ضمانية تتعرف على برامج التسويق ودعم إيجار

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الحالي، ورشتي عمل وبرنامجًا تعريفيًّا لـ75 سيدة ضمانية وموظفة، وذلك ضمن برامج المكتب الدورية للتعريف بخدماته لكافة فئات المجتمع.

قدمت البرنامج التعريفي “إيجار لدعم المتعثرين” المدربة الجوهرة القحطاني، من خلال مجموعة من المحاور والعروض المرئية والمنشورات لتعريف المستفيدات بالبرنامج المقدم من وزارة الإسكان “دعم إيجار” أهدافه والفئات المشمولة بالبرنامج وشروط الدعم، فيما قدمت المدربة هدى الدغيري ورشة “طريقي إلى سوق العمل” لمساعدة المستفيدات على اكتشاف قدراتهن واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن المهن المناسبة لميولهن وقدراتهن وإدارة الوقت وكيفية حل المشكلات، كما قدمت المدربة مشاعل الشايع ورشة “الذكاء العاطفي” تناولت فيها جوانب ومتطلبات العلاقات الإنسانية الناجحة ومهارات التواصل الفعال مع الآخر.

Advertisements

وضمن المشاركات الخارجية للمكتب قدمت نائبة مديرة المكتب نوف الدوسري لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نبذة تعريفية عن الضمان الاجتماعي ومستحقيه وأقسام الضمان والإجراءات المطلوبة لكل خدمة.

وأوضحت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي بشرق الرياض، تهاني الشريف، أن برامج المكتب التعريفية ومشاركاته الخارجية مستمرة وتهدف إلى نشر الوعي بين سيدات المجتمع ببرامج وخدمات الضمان الاجتماعي الحديثة وفرص العمل التي يوفرها.