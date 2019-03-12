ميليشيا الحوثي تستهدف لجنة إعادة الانتشار في اليمن بصواريخ الكاتيوشا

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

استهدفت ميليشيا الحوثي، اليوم، الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة اليمنية.

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وقصفت الميليشيا الحوثية بصاروخ كاتيوشا أثناء انعقاد اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة، لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث والحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في الفريق الحكومي، أن الميليشيا الانقلابية تسعى لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، موضحًا أن استهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليست الأولى، وقد لا تكون الأخيرة.

وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال باتريك كاميرت، عبر إطلاق نار على موكبه في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة اليمنية.