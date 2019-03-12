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خطران يهددان بأمراض شرايين القلب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن ارتفاع الكوليسترول الضار، وارتفاع الدهون الثلاثية، كلٌّ منهما عاملٌ مستقلٌّ للإصابة بأمراض شرايين القلب.
وأضاف النمر أن دواء الكوليسترول statins عمومًا ينقص تواجد الكوليسترول الضار في الدم 35% ويخفض الدهون الثلاثية بنسبة 22% ويرفع الكوليسترول النافع بنسبة 10%.
وأجاب النمر على سؤال بشأن “هل يترسب الكوليسترول على دعامات الشرايين؟”، وقال: نعم.. وهذا هو أهم أسباب تضيقها لذلك يجب التحكم في الكوليسترول الضار بدقة.
كما حذر من أشياء ترفع الضغط، ومنها قلة النوم وشرب الكحول وزيادة ملح الطعام وزيادة الوزن والتدخين وقلة الرياضة وزيادة نشاط الغدة الدرقية، وبعض أدوية المفاصل.
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