حساب المواطن .. 3 شروط للأهلية وتوضيح هام قبل التقديم

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حساب متابعات الخليج 365 .. 3 شروط للأهلية وتوضيح هام قبل التقديم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 توضيح المقصود بالأهلية وما هي شروطها؟
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن الأهلية المقصود بها هي المعايير والشروط التي لابد من توافرها للمتقدم ليصبح مؤهلًا للاستفادة من البرنامج.
أما شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365 فهي الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار التواجد داخل المملكة وثالثًا توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع الأحد الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.
ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).
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