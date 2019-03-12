الان تتابع الجوازات: “خرج ولم يعد” أصبح آليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 10:07 م, 12 مارس 2019 م التعليقات: 0 بعد مرور شهرين الخليج 365-متابعات أعلنت الإدارة العامة للجوازات،اليوم، أنه أصبح تسجيل “خرج ولم يعد” آليًا، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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