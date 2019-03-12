شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف سيدتين بمناصب قيادية في بلدية رجال ألمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي فايع (أبها)

أصدر رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، قراراً يقضي بتعيين سيدتين في مناصب قيادية بالبلدية، ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بصورة عامة.

وأصدر حافظ توجيهاته بتعيين ندى يحيى دهل مساعدة لرئيس البلدية لخطة تحسين المشهد الحضري، ونالة عبده عسيري في قسم العلاقات العامة.

وأوضح رئيس البلدية، أن القرار يأتي انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة التي تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية.