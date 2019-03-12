، وفد قبيلة الغفران يطالب مفوضية حقوق الإنسان بالوقوف على معاناتهم مع النظام القطري ،

- 1/2
- 2/2
التقى وفد قبيلة الغفران القطرية محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وطلب الوفد من المفوضية الاطلاع والوقوف على معاناة أفراد القبيلة المحرومين من حقوق المواطنة داخل قطر وخارجها، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم بدءًا بإسقاط الجنسية الأصيلة تعسفًا، وما تبعه من انعدام للحقوق المدنية بأكملها.
وفي التفاصيل، ناشد الوفد المفوضية الاطلاع على أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرًا، والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبَّر الوفد خلال اللقاء الذي تم في مقر المفوضية في جنيف قبل أيام عدة عن أمله بأن يثمر تدخُّل المفوضية تراجع السلطات القطرية عن القرارات القاسية، وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع لـ"الغفران" وللمواطنين في قطر.
ولفت الوفد الغفراني نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الأخرى) إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قِبل السلطات القطرية، هو ما اعتبره "الغفران" يجبر أهلهم في قطر على السكوت، ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم خوفًا من أن يتم التنكيل بأهلهم داخل قطر، وحتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يُتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي في قطر؛ وهو ما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قِبل سلطات قطر، وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكِّنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
وتمنى وفد الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حالة عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم وديًّا عن طريق تدخُّلها الكريم أن يحصل الغفران على ما يجيز لهم التقاضي حسب ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وفد قبيلة الغفران يطالب مفوضية حقوق الإنسان بالوقوف على معاناتهم مع النظام القطريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-12
التقى وفد قبيلة الغفران القطرية محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وطلب الوفد من المفوضية الاطلاع والوقوف على معاناة أفراد القبيلة المحرومين من حقوق المواطنة داخل قطر وخارجها، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم بدءًا بإسقاط الجنسية الأصيلة تعسفًا، وما تبعه من انعدام للحقوق المدنية بأكملها.
وفي التفاصيل، ناشد الوفد المفوضية الاطلاع على أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرًا، والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبَّر الوفد خلال اللقاء الذي تم في مقر المفوضية في جنيف قبل أيام عدة عن أمله بأن يثمر تدخُّل المفوضية تراجع السلطات القطرية عن القرارات القاسية، وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع لـ"الغفران" وللمواطنين في قطر.
ولفت الوفد الغفراني نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الأخرى) إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قِبل السلطات القطرية، هو ما اعتبره "الغفران" يجبر أهلهم في قطر على السكوت، ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم خوفًا من أن يتم التنكيل بأهلهم داخل قطر، وحتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يُتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي في قطر؛ وهو ما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قِبل سلطات قطر، وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكِّنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
وتمنى وفد الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حالة عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم وديًّا عن طريق تدخُّلها الكريم أن يحصل الغفران على ما يجيز لهم التقاضي حسب ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
10:30 PM
يعانون انتهاكات جسيمة بإسقاط الجنسية تعسفًا وتجريدهم من كامل حقوقهم المدنية
التقى وفد قبيلة الغفران القطرية محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وطلب الوفد من المفوضية الاطلاع والوقوف على معاناة أفراد القبيلة المحرومين من حقوق المواطنة داخل قطر وخارجها، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم بدءًا بإسقاط الجنسية الأصيلة تعسفًا، وما تبعه من انعدام للحقوق المدنية بأكملها.
وفي التفاصيل، ناشد الوفد المفوضية الاطلاع على أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرًا، والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبَّر الوفد خلال اللقاء الذي تم في مقر المفوضية في جنيف قبل أيام عدة عن أمله بأن يثمر تدخُّل المفوضية تراجع السلطات القطرية عن القرارات القاسية، وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع لـ"الغفران" وللمواطنين في قطر.
ولفت الوفد الغفراني نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الأخرى) إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قِبل السلطات القطرية، هو ما اعتبره "الغفران" يجبر أهلهم في قطر على السكوت، ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم خوفًا من أن يتم التنكيل بأهلهم داخل قطر، وحتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يُتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي في قطر؛ وهو ما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قِبل سلطات قطر، وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكِّنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
وتمنى وفد الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حالة عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم وديًّا عن طريق تدخُّلها الكريم أن يحصل الغفران على ما يجيز لهم التقاضي حسب ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
، وفد قبيلة الغفران يطالب مفوضية حقوق الإنسان بالوقوف على معاناتهم مع النظام القطري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر وفد قبيلة الغفران يطالب مفوضية حقوق الإنسان بالوقوف على معاناتهم مع النظام القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.