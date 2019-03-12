، أمير مكة يستقبل الطالبين "عماد" و"معاذ" ويهنأهما بالإنجاز العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - حازا المركزين الأول والثاني وحصدا جوائز في مجالات علمية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم الطالبين عماد العمودي ومعاذ العمودي، اللذين حازا جوائز عالمية في مجالات علمية.

وهنأهما "الفيصل" نظير الإنجازات التي حققها الطالبان؛ مشيدًا بابني المملكة اللذين أثبتا تفوق الإنسان السعودي في المحافل العالمية.

وكان التوأم "عماد" و"معاذ" حققا المركزين الأول والثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني "اليوسي ماس" من بين تسعة آلاف متسابق في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل شهرين.

من جانب آخر عبّرت والدتهما "وفاء عبدالرحمن" في تصريح لـ"الخليج 365"، قبل عدة أيام عن اعتزازها بما قدّماه من تميز ونجاح يُحسب للوطن؛ لافتة إلى أنها بذلت الغالي والنفيس من أجل المسابقة؛ حيث رافقتهما طيلة أيام المسابقة في ماليزيا، وأنفقت من حسابها الخاص إلى جانب تكفّل أحد فاعلي الخير بجزء من المصاريف من تذاكر سفر وإقامة ونحوها.

وأشارت حينها إلى أن "عماد ومعاذ" توأمان عمرهما ١٣ سنة، وحيدان ولم تُرزق بغيرهما منذ زواجها بوالدهما قبل 15 عامًا ؛ إذ يدرسان في الصف الأول المتوسط في إحدى مدارس العاصمة المقدسة.



ولفتت إلى أن المسابقة سبقها دورات تدريبية مكثفة لهما بشكل يومي من خلال مراكز متخصصة، مقدمة شكرها لكل من ساندها ووقف معها، ولكل من قدّم الرعاية والاهتمام والدعم لابنيْها منذ وصولهما إلى أرض الوطن.