، بالصور.. "الزراعة" تضبط مخالفات لنظام البذور والتقاوي والشتلات بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنوعت ما بين تداول أكياس وعبوات بذور متنوعة مجهولة المصدر

نفذ الفريق الرقابي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بالثروة النباتية، جولة رقابية شملت عدداً من منافذ بيع الأغذية والبذور والتقاوي في محافظة الطائف، وتم خلالها ضبط مخالفات على عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية والتجارية، المخالفة لنظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن المراقبين ضبطوا من خلال جهودهم الميدانية عدداً من المخالفات، والتي تنوعت ما بين تداول أكياس وعبوات بذور متنوعة مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى فتح عدد من أكياس البذور، وبيعها بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة.



ودعا "الجارالله" جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية؛ موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف البذور وإغلاق المنشأة المخالفة، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

