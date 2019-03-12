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محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة بعد صدور القرار بترقيتهم إلى الرتب اللي تليها، متمنياً لهم التوفيق والسداد وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.
فيما عبر المترقون عن شكرهم لقائد المنطقة على هذه المشاعر، مؤكدين بأنهم درع حصين لحماية مقدرات هذا الوطن، معتبرين أن هذه الترقية وسام وشرف لهم في خدمتهم العسكرية.
قائد أمن المنشآت بالمدينة يقلد عدداً من الأفراد رتبهم الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-12
قلد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة بعد صدور القرار بترقيتهم إلى الرتب اللي تليها، متمنياً لهم التوفيق والسداد وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.
فيما عبر المترقون عن شكرهم لقائد المنطقة على هذه المشاعر، مؤكدين بأنهم درع حصين لحماية مقدرات هذا الوطن، معتبرين أن هذه الترقية وسام وشرف لهم في خدمتهم العسكرية.
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
10:03 PM
قلد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة بعد صدور القرار بترقيتهم إلى الرتب اللي تليها، متمنياً لهم التوفيق والسداد وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.
فيما عبر المترقون عن شكرهم لقائد المنطقة على هذه المشاعر، مؤكدين بأنهم درع حصين لحماية مقدرات هذا الوطن، معتبرين أن هذه الترقية وسام وشرف لهم في خدمتهم العسكرية.
، قائد أمن المنشآت بالمدينة يقلد عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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