، تعرف على بائعات في "مبادرون" لدعم الأسر المنتجة بمهرجان الزهور بينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا.. والفتيات يشدن بالاهتمام الكبير من اللجنة المنظمة

أولت اللجنة المنظمة لمهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بمدينة ينبع الصناعية هذا العام, الأسر المنتجة والحرفيات، اهتماما كبيراً، وخصصت لهم محلات بمهرجان الزهور وليس فقط لمباشرة البيع والتسويق لأنفسهم بالمهرجان؛ بل لتطوير مهاراتهم وفتح آفاق أرحب للنمو والنجاح من خلال إشراك بنك التنمية الاجتماعية ومركز جنى؛ وذلك لمساعدة الحرفيات في تطوير مواهبهم وتحويلها لمهن ليقتحموا بها سوق العمل بشكل قوي.



وشاركت العديد من الفتيات والسيدات بمختلف إبداعاتهن في المهرجان، وأشدن بالاهتمام الكبير الذي يجدونه من اللجنة المنظمة لتوفير كافة المستلزمات لهم.



وقالت أم مشاري إحدى البائعات في المهرجان: نشكر اللجنة المنظمة على دعمها اللامحدود لنا بتوفير هذه المحلات مجانا لنبيع منتجاتنا ونعرف الزوار بما نصنعه، ولله الحمد وجدنا إقبالا كبيراً من الزوار على شراء منتجاتنا، وهذا ما شجعنا على بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات الزبائن.



بدورها، قالت إحدى الفتيات إن هذه أول مشاركة لها بمهرجان الزهور، مشيدة بالدعم الكبير الذي وجدته من اللجنة المنظمة بتوفير كافة احتياجاتها.



واتفقت فتاة تهتم بإعداد البخور وصناعته مع زميلاتها في دعم اللجنة المنظمة لهم، وقالت إنها بدأت العمل في هذا المجال منذ عشرين عاما، وكانت تبيع منتجاتها عبر علاقاتها وزبائنها وفي المناسبات، مضيفة: لقد اكتسبت تلك الحرفة من والدتي وطورت من نفسي أكثر وأنشأت صفحة انستجرام للتسويق لمنتجاتي والحمد لله أجد إقبالا كبيرا.



وقال رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني: إن الأسر المنتجة والمبدعات في الصناعات اليدوية يحظون في كل نسخة من مهرجان الزهور باهتمام كبير، ونفرد لهم مساحة مقدرة لتقديم منتجاتهم وتشجيعهم على تطوير مواهبهم.



وأضاف "الزهراني": في هذا العام أتحنا لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من خلال الركن الخاص بهم ليسهم في تطوير مواهبهم وصقلها، وتقديم الدورات والاستشارات التي تتناسب مع مجالاتهم عن طريق مركز جنى، الذي يستقبل طلبات واستفسارات الفتيات ويقوم بدوره لتحويلها لبنك التنمية الاجتماعية.



يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية، ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا ويتضمن العديد من الفعاليات والأركان والحدائق المتنوعة كحديقة الفراشات وحديقة الطيور والحيوانات النادرة والحديقة المائية، التي تضم عديد الأعمال الفنية الرائعة عن كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية! حيث تستمر فعاليات المهرجان حتى نهاية مارس الجاري.