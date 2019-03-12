، العيص.. دعوة عامة لحضور مهرجان #ديرتي التراثي بميدان الهجن الرسمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إدارة ميدان الهجن الرسمي بمحافظة العيص الجميع إلى حضور مهرجان ديرتي التراثي السنوي، والذي سيُقام -بمشيئة الله- على أرضية الميدان ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق ١٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ وحتى مساء الـ٢٣ / ٧ / ١٤٤٠ هـ.

وأكد مدير عام الميدان كريم بن مقبل بن غنيم الجهني، أنه والحمد لله، تم اكتمال كل الاستعدادات والتجهيزات المُعدة للمهرجان، مبينًا أنه جرت العادة على إقامته سنويًا في ذلك الموقع المخصص للمهرجانات.

وأشار إلى أن هناك عديدًا من الفعاليات والبرامج المختلفة التي ستنطلق طيلة أيام المهرجان من أسواق شعبية وأسر منتجة ومشغولات للحرفيين ومسرح للطفل وعروض شعبية متنوعة تخلق المتعة والتشويق لدى الحضور.

