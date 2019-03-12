، مستشفى أم الدوم يستقبل 10 حالات تسمم.. والفرق الطبية تباشر إسعافهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" أشارت إلى أنها ستكشف التفاصيل لاحقاً متمنية السلامة للجميع

استقبل مساء اليوم، مستشفى أم الدوم العام، شمال شرق محافظة الطائف، عشرة أشخاص تعرضوا للتسمم، حيث تتعامل الفرق الطبية حالياً مع الحالات.

وقالت صحة الطائف إنها تتعامل مع ١٠ حالات تسمم وصلت طوارئ مستشفى أم الدوم العام، وسيتم إطلاعكم على التفاصيل لاحقاً، متمنية السلامة للجميع.