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استقبل مساء اليوم، مستشفى أم الدوم العام، شمال شرق محافظة الطائف، عشرة أشخاص تعرضوا للتسمم، حيث تتعامل الفرق الطبية حالياً مع الحالات.
وقالت صحة الطائف إنها تتعامل مع ١٠ حالات تسمم وصلت طوارئ مستشفى أم الدوم العام، وسيتم إطلاعكم على التفاصيل لاحقاً، متمنية السلامة للجميع.
مستشفى أم الدوم يستقبل 10 حالات تسمم.. والفرق الطبية تباشر إسعافهمياسر العتيبي الخليج 365 2019-03-12
استقبل مساء اليوم، مستشفى أم الدوم العام، شمال شرق محافظة الطائف، عشرة أشخاص تعرضوا للتسمم، حيث تتعامل الفرق الطبية حالياً مع الحالات.
وقالت صحة الطائف إنها تتعامل مع ١٠ حالات تسمم وصلت طوارئ مستشفى أم الدوم العام، وسيتم إطلاعكم على التفاصيل لاحقاً، متمنية السلامة للجميع.
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
09:49 PM
"الصحة" أشارت إلى أنها ستكشف التفاصيل لاحقاً متمنية السلامة للجميع
استقبل مساء اليوم، مستشفى أم الدوم العام، شمال شرق محافظة الطائف، عشرة أشخاص تعرضوا للتسمم، حيث تتعامل الفرق الطبية حالياً مع الحالات.
وقالت صحة الطائف إنها تتعامل مع ١٠ حالات تسمم وصلت طوارئ مستشفى أم الدوم العام، وسيتم إطلاعكم على التفاصيل لاحقاً، متمنية السلامة للجميع.
، مستشفى أم الدوم يستقبل 10 حالات تسمم.. والفرق الطبية تباشر إسعافهم ،
المصدر : الخليج 365
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