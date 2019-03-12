، "تنمية الأفلاج" تعيد تشكيل مجلس إدارة اللجنة.. الحبشان رئيسًا وآل زعير نائبًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الكبيري" هنأ الفائزين وتمنى لهم التوفيق والسداد

أسفرت عملية الترشيح التي أُجريت مساء اليوم الثلاثاء لأعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب بن محمد الكبيري، عن اختيار مُرضي بن محمد الحبشان رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة، وسعد بن مبارك آل زعير نائبًا له، وناجي حمدان الرميح أمينًا للصندوق.



وأتت عملية الترشيح بناء على موافقة وكالة التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إجراء عملية الاقتراع بين المتقدمين لعضوية مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج.

من جهته، هنأ مدير مركز تنمية الأفلاج "الكبيري" رئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة الأفلاج الجديد، سائلاً المولى لهم التوفيق والسداد، وأن يكلل جهودهم ومساعيهم بالنجاح.