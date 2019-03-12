فصل موظف سعودي مصاب بشلل رباعي من عمله يثير غضبًا واسعًا.. تعرف على قصته

لجأ مواطن سعودي مصاب بشلل رباعي، لمتابعيه القليلين في موقع ”تويتر“، كي يشاركوه حزنه بعد قرار الشركة التي كان يعمل فيها، فصله من العمل، قبل أن يلقى تعاطفًا واسعًا في عموم المملكة انتهى بحصوله على وظيفة جديدة دون أن تتوقف الانتقادات للشركة التي فصلته.

وبدأت قصة سعيد الحربي، وهو شاب أربعيني من مواليد مدينة مكة المكرمة، عندما قال في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ الذي يتابعه فيه نحو ألف متابع فقط، إنّ ”الشركة التي يعمل بها فصلته، مبديًا حزنًا شديدًا من حاله الراهنة“.

وكتب الحربي في حسابه الذي يحمل لقب ”راعي الخيل“: ”وصلني قبل قليل خبر فصلي من الشركة، وأنا مصاب بشلل رباعي ومتزوج، لا أعلم ما أقول ولكن على الله المشتكى، دعواتكم لي بتفريج همي فقد ضاقت بي الدنيا“.

لكن قصة الحربي الذي أصيب بالشلل الرباعي في بداية شبابه، لم تجد صدى لدى متابعيه فقط؛ بل استقطبت عشرات آلاف السعوديين المتعاطفين معه والذين أبدوا غضبًا من الشركة التي فصلته، وطالبوا بتدخل رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمساعدته.

ومنذ يوم السبت الماضي، وحتى الآن، تستقطب قصة ”راعي الخيل“ مزيدًا من المتعاطفين، على الرغم من إعلان الشاب، اليوم الثلاثاء، حصوله على وظيفة جديدة بعد أن انتشرت قصته على نطاق واسع من خلال تداولها في آلاف الحسابات السعودية في موقع ”تويتر“.

وقال الحربي في تغريدة بشر بها متابعي قصته ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم توظيفي بمبادرة أحد الأشخاص من أهل الخير، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، أسأل الله أن يرزقه ويزيده من واسع فضله ويجعلها في موازين حسناته، لا تنسوه من خالص الدعاء، فعلاً #الحمد_لله“.

وتلقى الحربي الكثيرَ من التهاني بالوظيفة الجديدة التي لم تتضح طبيعتها، فيما شملت ردود ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعاطفوا مع مواطنهم وشريكهم في الإعاقة، مَطالبَ بتوفير الحماية والأمان الوظيفي لهم، بجانب رفع قيمة الدعم المادي الذي تتطلبه حياتهم مع الإعاقة.