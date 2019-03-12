أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 12 منطقة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم.

وأشارت هيئة الارصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة, وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على مناطق الرياض، وحائل، والقصيم, والجوف, والحدود الشمالية, والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

في السياق ذاته، توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، بداية فوارق حرارية على أجواء المملكة نتيجة بدء ملامح لاضطراب جوي شرق المتوسط.

وأوضح كراني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أن تأثير الكتلة الباردة يستمر على شرق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والشمالية الشرقية، حتى منتصف الثلاثاء، مع وجود نشاط للرياح وشبه انعدام للرؤية على الغربية والجنوبية، ناصحًا بالحيطة والحذر، مشيرًا إلى قدوم زائر قطبي فجر الخميس المقبل..

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء كالتالي: