سياسي / مليشيا الحوثي تستهدف لجنة إعادة الانتشار في اليمن



الحديدة 05 رجب 1440هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

استهدفت مليشيا الحوثي اليوم الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة اليمنية.

وقصفت المليشيا الحوثية بصاروخ كاتيوشا أثناء انعقاد اجتماع اللجنة بالقادة الميدانين في الحديدة، لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث والحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// عن مصدر في الفريق الحكومي، إن المليشيا الانقلابية تسعى لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، موضحًا أن استهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة.

وسبق أن استهدفت مليشيات الحوثي رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال باتريك كاميرت، عبر إطلاق نار على موكبه في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة اليمنية.

// انتهى //

21:32ت م

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