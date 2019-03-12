السعودية اليوم / مدير شرطة حائل يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة



حائل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

استقبل مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد بمكتبه أمس فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وعددًا من المسؤولين في الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة عذال الرمالي أن الزيارة تهدف إلى رفع مستوى التعاون، والتأكيد على تكاملية العمل وزيادة التنسيق بين الجهتين، مشيرًا إلى أنه تم خلال الزيارة مناقشة القضايا والمواضيع المشتركة، لتذليل كافة المعوقات بهدف سرعة الإجراءات وتطبيق الأنظمة والتعليمات، لما فيه تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمـواطن والمقيم .

وثمن الشيخ العسيري جهود منسوبي الشرطة وما يقومون به من تعاون مع فرع هيئة حائل في خدمة الصالح العام.

// انتهى //

21:15ت م

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