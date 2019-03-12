السعودية اليوم / مصرع 7 وإصابة أخرين من ميليشيا الحوثي غربي محافظة تعـز اليمنية



تعـز 05 رجب 1440هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

لقي سبعة من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة استهدافهم اليوم من قبل الجيش اليمني غربي محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مدفعية الجيش اليمني استهدفت عناصر من المليشيا أثناء تجمعهم في التبة السوداء شرق جبل المنعم بجبهة الضباب بعد عملية رصد محكمة, مما أدى إلى مصرع 7 وإصابة اخرين.

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21:02ت م

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