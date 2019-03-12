السعودية اليوم / "البلسم الدولية" تجري عمليات جراحية معقدة لأطفال "تنزانيا"



دار السلام 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

أجرى الكادر الطبي في فريق البلسم الدولي يوم أمس ستة عمليات جراحية معقدة لأطفال يعانون من عيوب خلقية في المسالك البولية وأورام، تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام.

وقام الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية بلقاء الكادر الطبي المحلي في صالة الاجتماعات في مستشفى موهيمبيلي العام بدار السلام في جمهورية تنزانيا الاتحادية حيث تم إيضاح أهداف حملة ‏البلسم والمساعدة الممكن تقديمها لأطفال تنزانيا ، كما قاموا بتدريب الفريق المحلي وبعض طلاب الطب في تخصصي العلاج التنفسي، والعناية المركزة.

وحظيت الحملة باهتمام السفير التنزاني لدى المملكة حميد مغازي حيث تواجد في المستشفى للاطلاع على سير الحملة وأبدى إعجابه بالخبرات التي يتمتع بها الفريق الطبي للبلسم وحرصهم على نقل تلك الخبرات للمتدربين ، كما اطلع على المعدات الطبية الخاصة التي أحضرت من المملكة لتنفيذ مثل هذه الدورات .

يُشار إلى أن الفريق الجراحي الذي أجرى عمليات الأورام برئاسة استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور زكريا صبحي حبيب ، أما فريق جراحة المسالك البولية للأطفال كان برئاسة استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض الدكتور حمدان حامد الحازمي ، وبمشاركة الدكتور عادل الجنيبي استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبو ظبي.

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20:56ت م

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