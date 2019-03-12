السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 5 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقه من متوسطة الى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات المندق والقرى وبني حسن وبلجرشي والمراكز التابعة لها ، إرتوت على أثرهاالارض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:42ت م

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