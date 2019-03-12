انت الان تتابع تفاصيل خبر هدف قاتل يمنح "زعيم" قطر فوزاً قارياً دراماتيكياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 08:42 مساءً - انتزع نادي السد القطري فوزاً دراماتيكياً في الوقت القاتل على حساب ضيفه بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء على استاد "جاسم بن حمد"، في ثانية جولات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

انتظر "الزعيم" القطري حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من أجل هز الشباك الإيرانية برأسية قاتلة من هدّافه الجزائري بغداد بونجاح.

وحصد السد فوزه القاري الأول ليصل إلى نقطته الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أهلي جدة، في حين توقف رصيد بيرسبوليس عند نقطة وحيدة بالمركز الرابع والأخير.

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، سقط الأهلي السعودي أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف.

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ويدين الفريق الأوزبكي بالفضل بهذا الفوز إلى لاعبه مارات بيكماييف، الذي سجّل هدف الانتصار في الدقيقة الـ62.

وكان أهلي جدة قد تغلّب في بداية المشوار على ضيفه السد القطري بثنائية مهاجمه السوري عُمر السومة.

بهذه النتيجة ارتقى باختاكور إلى صدارة المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، في حين تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في وصافة الترتيب.

وتقام الجولة الثالثة من الدور الأول يومي الثامن والتاسع من الشهر المقبل؛ إذ يطير فريقا السد والأهلي إلى أوزبكستان وإيران لمواجهة باختاكور وبيرسبوليس توالياً.