شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فيلماً يومياً في "سينما ستان" بمهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

تقدم ضمن فعاليات القرية السعودية للإبل المقامة حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، صالة عرض" سينما ستان" في فعالية "عالم النوماد" لعرض تاريخ وثقافات الشعوب الرحل الذين قدموا من أكثر من 75دولة .

وتستعرض صالة " سينما ستان " لزوار المهرجان أكثر من 90 فيلماً من الأفلام القصيرة لأكثر من 79 دولة، حيث تتنوع الأفلام بين التراجيدية والوثائقية، التي تحكي عن الإنسان وعلاقته بالطبيعة، بالإضافة إلى الشخصيات الأسطورية التي ترتبط بثقافة الشعوب الرحل و"عالم النوماد"، كما تتيح صالة "سينما ستان" الترجمة باللغة العربية، والتي تتسع مقاعدها لأكثر من 300 متفرّج عبر صالة عرض مجهزة بأحدث التقنيات السينمائية والتقنيات الصوتية، لتتيح للزوار الاستمتاع بهذه التجربة السينمائية في "عالم النوماد" .

ويمكن للزوار مشاهدة 20 فيلماً في اليوم تبدأ الساعة 4.00 عصراً وحتى الـ 10.00 مساءً .