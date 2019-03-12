شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة260 مؤسسة.. تدشين المعرض الدولي للطيران والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي انطلاق أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط المعرض السعودي الدولي للطيران الذي يقام على مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مقر نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة – الرياض.

ويشارك في المعرض أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية وبحضور 2000 عارض ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام فقط من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية، والدفاع، والبنى التحتية للمطارات والموردين إلى جانب الطيران التجاري، وسيتم خلال المعرض توقيع عدد من الصفقات التجارية بين المشاركين وكذلك اتفاقيات تعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة، وصف سمو أمير منطقة الرياض المناسبة بأنها مناسبة وطنية حقيقية ، يسعد بتدشينها مع الأمير سلطان بن سلمان الذي يجسد روح العطاء والعمل المثمر، موضحاً سموه أن هذه الثمار التي نكسبها الآن هي ثمرة رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، متمنياً أن يكون هذا المعرض بداية انطلاقه جديدة لمعارض متتابعة ومتتاليه سواءً في عالم الطيران أو عالم الفضاء.

وأشار سمو أمير منطقة الرياض أن الإقبال على المعرض كبيرا ، معبراً عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان والشركاء الذين عملوا لإنجاح المعرض في جميع المجالات.

من جهته .. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي أن هذا الحضور الكبير من المهتمين بصناعة الطيران والفضاء في العالم يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في العالم ، معبراً عن فخره الكبير بما وصل إليه الانسان السعودي من علم وتأهيل حتى أصبح يقود أكبر المشروعات ليس على مستوى المنطقة بل والعالم ، وهذا المعرض هو خير شاهد على ما وصلت إليه كفاءة وقدرة الإنسان السعودي.

وشهد أمير منطقة الرياض وسمو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من بينها اتفاقية رعاية الطلاب بين نادي الطيران السعودي وشركات أرامكوا السعودية وشركة السلام لصناعة الطيران والشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية وذلك لابتعاث 25 طالباً سعودياً للدراسة في أرقى جامعات العالم، كما شهدا توقيع اتفاقيات تقديم خدمة التدريب بين نادي الطيران السعودي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة أرامكو السعودية لتدريب الشباب السعودي .

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كما وقعت مذكرات تفاهم بين الأكاديمية السعودية للطيران والخطوط الجوية العربية السعودية لبحث سبل قيام الخطوط السعودية بتوفير خدمة التدريب التقني لطلبة الأكاديمية، كما تم توقيع اتفاقية مماثلة مع أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين من أجل بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب بين الأكاديميتين بما يبرز الروابط الاخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

ووجهه سمو الأمير سلطان بن سلمان بافتتاح المعرض بعد غدٍ الخميس 14 مارس لعموم الزوار من المواطنين والمقيمين ليشاهدوا أحدث ما وصلت إليه صناعة الطيران والفضاء في العالم، ويستمتعوا بمشاهدة العروض الجوية المتميزة، وأكد سموه على أن النسخة الجديدة من المعرض في العام المقبل ستكون مبهرة وحافلة بكل جديد، والمملكة لا تقبل بأن يقام على أراضيها إلا المؤتمرات والمعارض القوية والمهمة التي تخدم الإنسان السعودي والبشرية جمعاء.

وتجول سمو الأمير فيصل بن بندر وسمو الأمير سلطان بن سلمان على أجنحة العارضين واستمعا إلى شرح عن محتوياتها وما تقدمه من عروض فنية، كما شاهدا عرضاً جوياً نفذه فريق من القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

ومن المنتظر أن يشكل المعرض زخمًا كبيرًا ويشهد حضورًا غير مسبوق، خاصة وأنه يشارك فيه كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات، الوكلاء الإقليميين لبيع الطائرات التجارية، الشركات المصنعة لطائرات الأعمال الخاصة والطائرات العامة، شركات الخطوط الجوية، مشغلي صالات ومحطات السفر، شركات المناولة الأرضية، خدمات الصيانة والإصلاح، شركات الطيران، خدمات التأجير العارض، شركات الوساطة، شركات التمويل والتأمين والتدريب، إلكترونيات الطيران، طواقم الدعم الفني، مشرعي قطاع الطيران، معدات المطارات ومورديها وخبراء الدفاع وقطاع الفضاء.

الجدير بالذكر أن المعرض السعودي الدولي للطيران، سيشهد حضور كبريات الشركات الناقلة، كالخطوط السعودية، طيران الإمارات، طيران أديل، وألفا ستار، وحضور الشركة الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن، وشركات روسية ويتوقع من المعرض بأن يكون محورًا هامًا لربط الشركات وصناع القرار في قطاع الطيران.