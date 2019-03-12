مطارات الرياض تستعرض أهم الفرص التجارية والاستثمارية لأكثر من 750 جهة عالمية

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت “مطارات الرياض” أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في مطار الملك خالد الدولي لجذب المستثمرين في قطاع الطيران على مستوى العالم، جاء ذلك خلال مشاركتها كأحد الرعاة الداعمين للمعرض السعودي الدولي للطيران (Saudi International Airshow)، الذي انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 14 من الشهر الجاري، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر النادي في الثمامة شمال العاصمة الرياض.

وتأتي مشاركة مطارات الرياض في هذا الحدث الذي يقام كأول معرض للطيران في السعودية بمشاركة أكثر من 750 جهة في قطاع الطيران، منها 80 شركة طيران من مختلف الشركات، وعدد من أكبر مصنعي الطائرات في العالم للتعريف بأهم الخدمات والمشاريع، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية التي يقدمها مطار الملك خالد الدولي، وكذلك بحث فرص جديدة مع المتخصصين في قطاع الطيران، بالإضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع العاملين في هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم بهدف تعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على المستويين الإقليمي والعالمي.

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كما أن مطارات الرياض دائمًا تسعى من خلال خططها الإستراتيجية إلى ابتكار وخلق مشاريع وخدمات تسهم في تحسين تجربة المسافرين بكافة فئاتهم، بالإضافة إلى زيادة معدل العائد من الاستثمار، ورفع معدل الزيادة في إيرادات غير الطيران (Non- Aeronautical Revenue) وجذب خطوط طيران عالمية.

يذكر أن شركة “مطارات الرياض”، التي تتولى الإشراف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد الدولي، قد أطلقت مؤخرًا منصة متخصصة جديدة لعرض الفرص التجارية المتاحة في مطار العاصمة على (الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة)، بحيث تتيح لكافة المستثمرين المحليين والأجانب التسجيل، واستعراض أحدث الفرص الاستثمارية المتاحة، لاستقطاب أفضل الفرص التجارية في السوق من خلال دراستها وتقييمها وفق آلية ممنهجة.